Временная администрация Бум-Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 1 июня 2018-го, в ходе обследования финансового состояния банка выявила факты кредитования физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.



«Временной администрацией по управлению КБ «Бум-Банк», назначенной приказом Банка России от 1 июня 2018 года № ОД-1375 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установлены операции, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков — физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность», — отмечается в релизе.



По данному поводу регулятор уже обратился в правоохранительные органы.



По оценке временной администрации, стоимости активов Бум-Банка в сумме не более 1,3 млрд рублей недостаточно для удовлетворения обязательств в сумме более 1,6 млрд.

В июле Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал финучреждение банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.