«Дыра» в балансе Русского Национального Банка (Ростов-на-Дону), лицензия у которого была отозвана 6 июня текущего года, составляет порядка 66 млн рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 1,321 млрд рублей против почти 2,09 млрд в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату. В частности, оценка чистой ссудной задолженности уменьшена с 1,142 млрд до чуть более чем 378 млн рублей.

Обязательства банка составляют почти 1,387 млрд рублей (оценка увеличена с 1,384 млрд), в том числе объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 1,361 млрд (против примерно 1,354 млрд в бухгалтерском балансе банка), включая вклады физлиц и средства индивидуальных предпринимателей на 479 млн (около 475 млн рублей в бухгалтерском балансе).

Таким образом, обязательства банка превышают величину его активов примерно на 66 млн рублей.

Арбитражный суд Ростовской области 30 июля принял заявление ЦБ о признании Русского Национального Банка банкротом, следует из сообщения на сайте регулятора.



Агентство по страхованию вкладов ранее оценило свои выплаты по данному страховому случаю в 450 млн рублей.