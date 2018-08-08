Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским делам 7 августа рассмотрела спор между Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и бывшими вкладчиками Первого Республиканского Банка (ПРБ), с которых агентство пыталось взыскать ранее полученную ими страховку в размере по 700 тыс. рублей. Снятие клиентом ПРБ денег с депозита и внесение в тот же день соответствующих сумм двумя другими вызвало подозрения АСВ в том, что имело место незаконное дробление вкладов, пишет «Коммерсант».



Как следует из материалов дела, 21 апреля 2014 года ПРБ запустил акцию по привлечению вкладов «уДачный сезон», в рамках которой вкладчикам предлагались повышенные ставки и подарки. Владимир Крайнов решил открыть в банке вклад 25 апреля и разместил в нем 700 тыс. рублей (тогда эта сумма равнялась размеру страхового возмещения). В тот же день средства во вклад в том же размере внес и Олег Щербаков. Однако уже 5 мая ЦБ отозвал лицензию у ПРБ, в результате вкладчики получили от АСВ страховку. Через два года агентство неожиданно подало к ним иск с требованием вернуть по 700 тыс. рублей, так как сочло, что вклады были фиктивными.



К таким выводам в АСВ пришли, увязав Крайнова и Щербакова с еще одной вкладчицей ПРБ Ириной Онипко. Основанием для этого послужило то, что после того, как Онипко сняла со своего вклада 1,4 млн рублей, эти два вкладчика друг за другом внесли средства.

Кроме того, как указывал в рамках заседания коллегии ВС представитель АСВ, интересы всех трех физлиц в разбирательствах с АСВ представляет один и тот же юрист. Впрочем, он защищает интересы и других вкладчиков ПРБ в спорах с агентством.

Произошли описанные события 25 апреля, когда в банке действовала картотека (неисполнение платежных поручений юрлиц). Это и стало основным поводом для подозрений, хотя при наличии средств в кассе — а согласно выписке по кассе, представленной юристом вкладчиков Виктором Евкиным, в этот день в кассе были средства порядка 2,6 млн рублей и физлицами было совершено 62 операции по снятию и внесению средств во вклады — выплаты вкладчику по закону могут быть произведены. Кроме того, Евкин настаивал на том, что вкладчики не могли знать о картотеке, эта информация была закрытой.

Первая инстанция встала на сторону агентства, вторая — на сторону вкладчиков. В результате спор дошел до коллегии ВС по гражданским делам. Судьи коллегии отметили, что доказательства сторон крайне важны, однако они должны были быть отражены в определениях судов нижестоящих инстанций. И потому дело было передано на новое рассмотрение.

«Окончательное решение по делу принимает суд, которому стороны спора представляют свои доводы и доказательства, — прокомментировали итоги заседания в пресс-службе АСВ. — Операции как по снятию, так и по внесению денежных средств, которые не имеют признаков недействительных, агентством не оспариваются».

Тем не менее эксперты и участники рынка отмечают, что это не первый случай, когда АСВ пытается наполнить конкурсную массу за счет средств бывших вкладчиков банка. Юристы опасаются, что попытки агентства избежать выплаты страховок по спорным основаниям могут подорвать доверие граждан к системе страхования вкладов.