Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка «Новация». Фигурант признан виновным по части 2 статьи 201 и по статье 196 Уголовного кодекса РФ, то есть, соответственно, в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и в преднамеренном банкротстве юридического лица, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что в период с октября 2014 года по январь 2017 года бывший руководитель банка единолично одобрил выдачу неплатежеспособным физическим и юридическим лицам 30 кредитов, не обеспеченных имуществом заемщиков либо их поручителей, на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Преступные действия руководителя привели к отсутствию у банка возможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, что повлекло его банкротство, заключили правоохранители.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься банковской деятельностью на три года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Имя подсудимого в сообщении Генпрокуратуры не приводится, но напомним, что в марте прошлого года газета «Коммерсант» писала об аресте Виталия Мирошниченко, возглавлявшего правление банка. Лицензия у майкопского банка «Новация» была отозвана 23 января 2017-го.



В июне прошлого года Агентство по страхованию вкладов объявило об обнаруженной в банке недостаче в размере более 1 млрд рублей. Почти вся она приходится на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, и обусловлена отсутствием оригиналов кредитных договоров. Чуть позже Центробанк сообщил о выявлении признаков вывода активов из банка «Новация» на 430 млн рублей.

