Спроса внутренних инвесторов будет достаточно для размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в запланированных объемах, сообщили в пресс-службе Минфина России.



«Мы полностью солидарны с Банком России, по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ. По последним данным, помимо российских банков вложения в ОФЗ постепенно наращивают и пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика Банка России по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств. Данная тенденция по росту объема вложений внутренних инвесторов в российский госдолг способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов», — отметили в ведомстве.

«Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе на суверенные облигации России. Подобные новости, безусловно, весьма болезненны для иностранных держателей ОФЗ. В то же время предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития, а Минфин США в своем докладе конгрессу указал на негативный эффект для американских инвесторов в случае принятия такого рода решений», — заключили в ведомстве.

Ранее американские сенаторы от обеих партий внесли в конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Кроме того, законопроект нацелен на введение «секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц» и создание в США некоего «Национального центра по отражению российских угроз».

В представленном в конгрессе 2 августа проекте «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) содержится предложение заблокировать счета российских госбанков, среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Промсвязьбанк.