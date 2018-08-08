Вашингтон ориентировочно 22 августа вводит новые санкции против России, сообщает Reuters. В Государственном департаменте объяснили, что в результате применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

Ограничения, которые США обещают ввести в ближайший месяц, касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли.

В Госдепе подчеркнули, что если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй раунд санкций.

В этом случае речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете авиакомпании «Аэрофлот» летать в США, а также сокращении до минимума взаимной торговли.

Дата 22 августа объясняется тем, что именно в этот день сообщение о первом пакете санкций будет опубликовано в федеральном регистре США.

После сообщения британских властей о том, что Россия причастна к отравлению в городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, США выпустили заявление, в котором говорилось о том, что ответственность за применение «Новичка», скорее всего, лежит на Москве. В качестве жеста солидарности с Великобританией Вашингтон принял решение выслать группу российских дипломатов. Однако после этого обвинений в адрес Москвы по этому поводу со стороны Белого дома и Государственного департамента не было.

Ранее американские сенаторы от обеих партий внесли в конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Кроме того, законопроект нацелен на введение «секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц» и создание в США некоего «Национального центра по отражению российских угроз».