Рубль слабеет по отношению к доллару и евро

Биржевой курс евро в ходе торгов в среду превысил 76 рублей впервые с 3 мая.

По состоянию на 22:44 мск стоимость единой европейской валюты достигла 76,02 рубля, повысившись на 2,37 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара вырос на 1,97 рубля, составив 65,46 рубля.

8 августа курсы доллара и евро на Московской бирже обновили локальные максимумы. Доллар пробил отметку 65 рублей, такой уровень фиксировался два года назад. Евро укрепился до 75 рублей, вернувшись к уровню мая. В целом рубль ослаб к основным валютам на 2%.

По словам аналитиков, поводом для ослабления рубля стала угроза новых санкций со стороны США. В СМИ появились подробности нового законопроекта, который подготовили несколько американских сенаторов. Документ предполагает введение ограничений для семи российских банков на долларовые расчеты. Кроме этого, речь идет о возможном запрете на операции с новыми выпусками российских гособлигаций.

При этом спрос на обменные операции в первую неделю августа существенно не изменился, сообщили Банки.ру в Сбербанке, Московском Кредитном Банке и РосЕвроБанке.

Кредитные организации также пока не наблюдают повышения нагрузки на инкассаторские службы: дополнительных запросов со стороны отделений нет.