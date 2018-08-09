В Европейском союзе «обратили внимание на внесенный в сенат США законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России», заявила РБК пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Представитель Еврокомиссии также отметила, что Брюссель приступил к анализу возможных последствий, содержащихся в билле мер для ЕС.

СМИ выяснили подробности законопроекта о санкциях США против РФ Наиболее важно требование запрета на операции в США семи банковских структур РФ.

2 августа в конгресс США был внесен законопроект, содержащий новый пакет ограничений против России. Законопроект получил название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). В нем также содержатся предложения заблокировать операции российских госбанков, среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация «ВЭБ» и Промсвязьбанк, с американскими институтами. Кроме того, билль предлагает ввести санкции против российского госдолга и повысить эффективность исполнения существующих ограничительных мер, предусмотренных законопроектом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Вопросу координации новых санкций с ЕС посвящены ряд глав шестого раздела текста законопроекта. В них говорится о том, что президенту США требуется «продолжать поддерживать… единство с европейскими и другими ключевыми игроками в том, что касается реализации санкций против России». Не позже 60 дней после утверждения билля американский лидер должен направить в конгресс отчет о работе специально созданного офиса по вопросам координации санкций, утверждается в документе. На данный момент реализацию штрафных мер в администрации курирует дипломат Дэвид Тесслер.