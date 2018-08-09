Черная среда для рубля может оказаться не последней в августе

В четверг на открытии торгов на Московской бирже продолжилось начавшееся накануне падение курса российской валюты. Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года, курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 16 апреля текущего года. Спустя полчаса торгов рубль начал отыгрывать потери.

По состоянию на 22:15 мск курс доллара увеличился на 1,01 рубля до 66,56 рубля, курс евро — на 67 копеек до 76,79 рубля.

К 21:15 мск курс доллара составил 66,49 рубля (плюс 94 копейки к закрытию среды), курс евро — 76,8225 (плюс 70 копеек).



На 20:15 мск стоимость американской валюты составила 66,5025 рубля (рост на 95 копеек к уровню предыдущего закрытия), курс евро вырос на 65 копеек до 76,7725 рубля.



По данным на 19:00 мск, курс доллара вырос на 88 копеек до 66,4225 рубля, курс евро — на 68 копеек до 76,8075 рубля.



К 18:00 мск курс доллара увеличился на 75,5 копейки до 66,3025 рубля, курс евро — на 62,25 копейки до 76,7475 рубля.



По данным на 17:00 мск, курс доллара вырос на 56,5 копейки до 66,1125 рубля, курс евро — на 49,25 копейки до 76,6175 рубля.



На 15:30 мск стоимость американской валюты составила 66,0125 рубля (рост на 46,5 копейки к уровню предыдущего закрытия), курс евро вырос на 43 копейки до 76,555 рубля.



К 14:04 мск курс доллара составляет 65,9475 рубля (плюс 40 копеек ко вчерашнему закрытию), курс евро — 76,4375 (плюс 31,25 копейки).

По состоянию на 13:01 мск рубль продолжает попытки восстановиться: курс доллара к этому времени прибавил 25,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 65,8 рубля, курс евро вырос на 16,5 копейки до 76,29 рубля.

По данным на 11:57 мск, курс доллара вернулся под отметку 66 рублей, составив 65,9575 рубля, курс евро — 76,44 рубля.



К 11:37 мск курс доллара составляет 66,22 рубля (плюс 67 копеек ко вчерашнему закрытию), курс евро — 76,72 (плюс 59,5 копейки).



По данным на 10:33 мск, курс доллара снизился до 66,125 рубля, прибавив 58 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Курс евро к этому времени вновь вернулся под отметку 77 рублей и составил 76,5675 рубля (прибавив 44 копейки).

По состоянию на 10:13 мск курсы доллара и евро прибавили уже более чем по рублю по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Так, курс доллара составил 66,65, курс евро — 77,25 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 84 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,39 рубля, курс евро повысился на 86 копеек до 76,99 рубля.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вышел в «зеленую зону» В ходе вечерних торгов в четверг индекс Мосбиржи вышел в «зеленую зону», а индекс РТС замедлил падение.

Эксперты прогнозировали такую динамику перед открытием торгов.

«В четверг с утра стоит ожидать продолжения вчерашней динамики на продажу рубля. Возвращение игроков на регулярную торговую сессию, вероятно, будет сопряжено с маржин-колами, что в результате окажет дальнейшее давление на рубль в первые часы торгов», — комментирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Первоначальным импульсом для снижения курса рубля послужила напряженность вокруг обсуждаемых в США новых санкций против России. Они обещают быть очень серьезными, затронув деятельность крупнейших банков страны, отмечает эксперт.

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«Также санкции возвращают рублю уязвимость перед ослаблением нефти: санкции переключают внимание инвесторов с внутриэкономических показателей страны на оценки экспортных отраслей, завязанных на энергию и металлы», — отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Среда в этом плане, продолжает он, оказалась вдвойне неудачным днем, так как во второй половине дня в среду нефть резко дешевела после отчета EIA о выходе сланцевых компаний на самоокупаемость, что обещает рост добычи. В результате нефть потеряла более 3%, вызвав вечером новую волну давления на российский рубль.

«Не менее важным моментом было также массивное срабатывание стоп-приказов после того, как валюта вышла из привычных коридоров в последние несколько месяцев. Пробой 64 за доллар и 74,5 за евро повлек за собой ускорение распродажи рубля», — комментирует аналитик.

Ситуация усугубляется пониженной ликвидностью: торговые объемы в предыдущие сессии заметно снижались в связи с периодом отпусков. Вчера же на срабатывании множества ордеров был внушительный рост объемов, что является дополнительным плохим сигналом на ближайшую перспективу, говорит Купцикевич.

Черная среда для рубля может оказаться не последней в августе

В среду, 8 августа, потери к доллару и евро составили больше 3%. Торговый объем по доллару увеличился в два раза, до 5,9 млрд долларов.

«Учитывая возросший объем продаж рубля, в ближайшие дни курс доллара достигнет отметки 67,75 рубля, — прогнозирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов. — Может быть, мы его достигнем раньше сентября. Промежуточное сопротивление находится на отметке 65,85 рубля (оно пройдено на открытии торгов. — Прим. ред.)».

В паре EUR/RUB эксперт придерживается цели роста до 77,73 рубля. «Как только этот уровень будет пройден, переключаемся на отметку 80 рублей за евро», — предупреждает аналитик.

На этом падение рубля вряд ли закончится, полагает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт. После вступления в силу санкций, если законопроект будет одобрен, ожидается новый виток распродаж, уверен он. При этом, если позиция Белого дома вдруг смягчится, валюта покажет неплохой отскок в условиях чрезмерной перепроданности, полагает эксперт.

