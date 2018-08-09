ЦБ установил официальные курсы валют на 10 августа. Курс доллара повысился на 2,6906 копейки, составив 66,2856 рубля (63,595 рубля на 9 августа). Курс евро увеличился на 3,0039 копейки, до 76,825 рубля (73,8211 рубля на 9 августа).



Российская валюта остается под давлением на фоне угрозы расширения санкций со стороны США. Накануне, 8 августа, в СМИ появился текст законопроекта, в котором содержится достаточно широкий круг ограничительных мер в отношении России.

«Текущий законопроект сводит воедино все ранее рассматриваемые инициативы американских законодателей. Исходя из документа, предлагается ввести дополнительные ограничения в отношении финансового и энергетического секторов РФ, а также распространить санкции на российский госдолг», — уточняют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

В частности, законопроект предусматривает возможность введения ограничений на совершение трансакций резидентами США с российскими государственными бумагами длительностью более 14 дней. Кроме того, под удар могут попасть сделки валютный своп, проводимые Банком России на срок свыше 14 дней. Вызывают вопрос и формулировки в части ограничений, которые могут быть распространены на российские банки с государственным участием, отмечают эксперты.

«На этом фоне российская валюта потеряла около 2%. В вечерние часы появилась информация, что США готовы ввести также санкции в связи с «делом Скрипалей», которые затронут двухстороннюю торговлю и коснутся государственных или финансируемых государством компаний. После этого рубль потерял еще 1%», — указывают аналитики.

Сегодняшние биржевые торги начались с обвала рубля, но спустя полчаса российская валюта начала отыгрывать потери.

Хроника падения биржевого курса рубля 9 августа В четверг на Московской бирже продолжилось начавшееся накануне падение курса российской валюты.

«Однако сохраняющаяся на рынке напряженность оставит российскую валюту в зоне риска. Дополнительным негативом для рубля выступают снижение нефтяных котировок и сохранение сильных позиций доллара США на Forex», — комментируют эксперты.

По данным на 13:02 мск, баррель Brent стоит 72,35 доллара. Нефтяные цены снизились после того, как рынок негативно воспринял ответные меры со стороны Китая на вводимые американские пошлины, поясняют аналитики.

«Тема торговых войн вызывает все большую обеспокоенность в отношении перспектив устойчивого спроса. Дополнительно против нефти сыграли данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые хотя и снизились, но заметно меньше ожиданий отраслевых аналитиков и данных Американского института нефти», — комментируют эксперты. По их словам, риски остаются смещенными в сторону дальнейшего умеренного снижения цен на «черное золото».

Краткосрочно эксперты видят пару USD/RUB в диапазоне 65,5—66,5 рубля за единицу американской валюты.