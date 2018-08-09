Кремль считает увязку новых санкций США с инцидентом в британском Солсбери неприемлемой, Россия не имела отношения к произошедшему. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций [со стороны США], которые мы по-прежнему считаем незаконными, с «делом Солсбери», — подчеркнул он. — Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери».

По словам представителя Кремля, не может идти и речи о том, что РФ имеет отношение к фактам использования химического оружия. «Более того, мы не можем даже однозначно говорить о том, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагаем какой-либо информацией и не имеем ответа на наше предложение британской стороне о совместном расследовании этого инцидента, который вызывает нашу серьезную обеспокоенность», — подчеркнул он.

Госдеп: США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» Вашингтон ориентировочно 22 августа вводит новые санкции против России, сообщает Reuters. В Государственном департаменте объяснили, что в результате применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

«Подобные рестрикции, как и те, которые были приняты американской стороной ранее, в нашем понимании и по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что решение Вашингтона о новых санкциях против Москвы расходится с конструктивной атмосферой, в которой прошел саммит лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. «Конечно, подобные решения [о санкциях против РФ], принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными, и вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Кремль считает преждевременным говорить о том, какие меры Москва примет в ответ на новые санкции США. «Мы слышали официальное заявление [США] о новых так называемых санкциях, и мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России, — подчеркнул он. — Поэтому, пока мы не поняли конкретно, о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах, разумеется, было бы неверно».

Посольство России в США назвало новые санкции «драконовскими» В среду Госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против Москвы.

Пресс-секретарь заявил, что Россия будет удерживать финансовую систему в «надлежащем состоянии» на фоне непредсказуемости США. «Безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы должны и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии, это очевидно», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос, готова ли финансовая система России к возможным санкциям со стороны США, Песков отметил неуместность рассуждений на этот счет.

«Финансовая система России достаточно устойчива, это всем хорошо известно, — заметил Песков. — Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена».

Хроника падения биржевого курса рубля 9 августа В четверг на Московской бирже продолжилось начавшееся накануне падение курса российской валюты.

При этом он отметил, что Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с США и другими западными странами, но сожалеет, что часто не встречает взаимности в этом вопросе. «Безусловно, Россия <…> сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном, потому что эти отношения — не только в интересах наших двух народов, но и в интересах стратегической стабильности и безопасности во всем мире», — сказал представитель Кремля, напомнив, что президент РФ Владимир Путин говорил об этом на пресс-конференции по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки в июле.

Песков отметил, что российский лидер «неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой, готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы». «Ни у кого нет оснований сомневаться в том, что президент Путин сохраняет этот свой настрой. Мы сожалеем, что весьма часто мы не встречаем взаимности на этот счет у наших визави на Западе», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее вашингтонская администрация объявила, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она поставленные условия. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту с семьей Скрипалей.