Обсуждаемые в США новые санкции против России являются способом повлиять на рынок, что вредно для всех. Об этом журналистам сказал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

«Это попытка неконкурентоспособными способами влиять на рынок, это крайне вредно для рынка, для потребителей», — считает он.

«Мы видели, что было в январе этого года, когда замерзала Европа, реально газ по нормальным ценам могла дать только Россия. Наш газ (СПГ. — Прим. ТАСС) уходил в Америку ровно по этим же причинам. Любая попытка ограничить наши возможности повлияет на рынок. У меня большие сомнения, что в этом заинтересованы потребители», — добавил Текслер.

В свою очередь глава «Новатэка» Леонид Михельсон сказал журналистам, что в компании видят основной эффект от обсуждаемых в США новых санкций против России в укреплении ее сотрудничества с основными партнерами.

«Главные партнеры, которые есть у России, не собираются уходить, а [планируют] развивать отношения, — заметил он. — Я думаю, мы будем любить друг друга еще больше».