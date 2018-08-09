Новый пакет американских санкций в отношении России серьезно навредит международной торговле, не достигнув целей вашингтонской администрации. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, анонсированные США санкции будут действовать «против той цели, которую заявляет американский истеблишмент». «Это сработает на консолидацию российского общества, на еще большее импортозамещение и большую опору на собственные ресурсы», — уверен Аксаков.

«Соответственно, цель [США] достигнута не будет, но большой вред международной торговле, международным отношениям и, конечно, отношениям с нашей страной точно будет нанесен», — прокомментировал депутат возможные последствия от вступления рестрикций в силу.

Ранее вашингтонская администрация объявила о том, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.