Выплата страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Новое Время», в том числе индивидуальным предпринимателям, будет осуществляться непосредственно Агентством по страхованию вкладов без привлечения банка-агента. Об этом сообщает в четверг департамент общественных связей АСВ.

Как поясняется, такое решение принято в связи с незначительным объемом выплат.

Прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся с 13 августа. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 10 августа на сайте АСВ и 13 августа в газете «Московский комсомолец».



Напомним, у банка «Новое Время» 3 августа была аннулирована лицензия по ходатайству самой кредитной организации.