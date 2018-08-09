В четверг, 9 августа, на валютном рынке произошла некоторая стабилизация, в пятницу, 10 августа, рубль может укрепить свои позиции, сообщил Банки.ру инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«В четверг мы видим некую стабилизацию валютных курсов. Полагаем, что первоначальная реакция была связана в первую очередь с эмоциональной составляющей. В отношении санкций на данный момент речь идет лишь о внесении законопроекта в конгресс, это не означает, что его примут именно в таком виде. Мы не исключаем, что до конца недели курс доллара может опуститься ниже 65», — сказал он.

Он напомнил, что распродажи рублевых активов спровоцированы анонсом новых антироссийских санкций США и усилены резким снижением котировок нефти в среду (минус 3,17%) на фоне развития тарифной войны Вашингтона и Пекина. «Высокая чувствительность рубля в этот раз вызвана тем, что иностранный капитал начал выходить из тех двух инструментов, где он был максимально сосредоточен, — это ОФЗ и акции Сбербанка», — отметил эксперт.

В четверг на открытии торгов на Московской бирже продолжилось начавшееся накануне падение курса российской валюты. Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года, курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 16 апреля текущего года. Спустя полчаса торгов рубль начал отыгрывать потери.