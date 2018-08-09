Новые санкции США затронут экспорт ряда американских товаров и услуг, в том числе поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, выступая на телефонном брифинге для европейских журналистов, организованном посольством США в Брюсселе.

«Ограничительные меры затронут многие высокотехнологичные сферы, включая электронику и коммуникации, лазеры, сенсоры, а также продвинутые технологии переработки нефти и газа», — заявил представитель Госдепа.

Представитель ведомства также отметил, что США не синхронизировали свои новые антироссийские санкции со своими зарубежными партнерами.

«Иностранные союзники США будут сами решать, вводить ли дополнительные санкции в отношении России в соответствии со своими национальными процедурами», — заявил он.

Представитель Государственного департамента не смог ответить на вопрос журналистов о степени готовности американской администрации к возможным ответным санкциям со стороны России. Этот вопрос прозвучал на брифинге.

«Мы провели тщательную оценку потенциальных последствий наших запретительных мер, мы вводим санкции не по всему спектру [экономических отношений]. Мы приняли решение не вводить санкции в некоторых сферах, которые важны для американских интересов, включая национальную безопасность, технологические интересы, а также интересы американского бизнеса, действующего в России или российского в США. На этом расчете основано наше решение», — сказал он, уйдя от ответа на поставленный вопрос.

Представитель Госдепартамента сообщил также, что Соединенные Штаты не намерены вводить прямых санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот».

«В той степени, в которой «Аэрофлот» является компанией, которой владеет и которую финансирует российское государство, и в случае, если кто-либо из «Аэрофлота» обратится за лицензией на поставку товаров, которые попадают под контроль, тогда, я думаю, это попадет под презумпцию отказа. Но произойдет это или нет, будет на самом деле зависеть от того, будет ли кто-то обращаться за экспортной лицензией», — сказал он.

Ранее Госдепартамент сообщил, что власти США с 22 августа вводят новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Вашингтон прежде всего вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения. Как отметил во время телефонного брифинга представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Вторая часть санкций, охарактеризованных ведущим брифинга как «драконовские», среди прочего предусматривает угрозу лишения права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

Посольство РФ в США в свою очередь заявило, что никаких доказательств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии представлено не было.