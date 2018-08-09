Российская валюта в июле еще немного обесценилась к доллару по сравнению с предыдущим месяцем, но укрепилась к корзине ключевых иностранных валют в целом при стабильности к евро в реальном выражении, свидетельствуют опубликованные Банком России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июле 2018 года».

Рубль в июле ослаб к доллару по сравнению с июнем на 0,3% по номинальному курсу и на 0,1% — по реальному (по динамике реального курса Центробанк при первой публикации данных приводит оценочные значения). По отношению к декабрю 2017 года рубль подешевел к доллару на 6,8% по номинальному и реальному курсу.

Средний номинальный курс доллара в июле составил 62,88 рубля против 62,71 рубля в июне. Средний курс за период с начала года — 59,78 рубля за доллар.

К евро рубль в июле ослаб по сравнению с предыдущим месяцем также на 0,3% по номинальному курсу, а реальный курс, согласно текущей оценке ЦБ, не изменился. По сравнению с декабрем 2017-го обесценение рубля к евро составило 5,5% по номинальному курсу и 4,5% — по реальному.

Средний номинальный курс евро в июле составил 73,41 рубля против 73,22 рубля в июне, с начала года — 72,01 рубля.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в июле по сравнению с июнем на 0,8%, а по сравнению с декабрем 2017-го снизился на 4,6%.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в июле, по оценке ЦБ, вырос по сравнению с июнем на 1%. Снижение по сравнению с декабрем 2017-го оценивается в 4%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются сейчас Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.

В прошлом году пятерка выглядела следующим образом: Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Белоруссия. Италия сейчас на шестом месте. Отметим также, что входившая несколько лет назад в топ-пятерку Украина, которая в прошлом году находилась на 11-й строчке, теперь опустилась на 14-ю.



Тем временем угроза новых санкций США против России дала толчок новому витку ослабления российской валюты: оно наблюдается со среды, 8 августа. Портал Банки.ру в онлайн-режиме отслеживает динамику биржевого курса рубля.