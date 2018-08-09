Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области в аресте имущества восьми контролирующих Богородский Муниципальный Банк лиц на сумму 2,59 млрд рублей.

АСВ обжаловало в Десятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 2 июля. Заявление о принятии обеспечительных мер было подано в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства банка.

По мнению заявителя, непринятие заявленных мер сделает невозможным исполнение судебного акта в рамках обособленного дела о привлечении к субсидиарной ответственности. Однако подмосковный арбитраж отказал в заявлении АСВ, указав, что заявителем не указано, какое имущество подлежит аресту и имеется ли оно у указанных в заявлении лиц.

Как ранее сообщило агентство, с 1 ноября 2013 года до даты отзыва лицензии (2 ноября 2015 года) банк предоставлял кредиты техническим юридическим лицам, а также оформлял технические кредиты на физических лиц. Эти лица, по информации АСВ, не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Кроме того, банком не принимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований. В результате указанных действий контролирующих Богородский Муниципальный Банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения кредитной организации и ее банкротство, что явилось причиной невозможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов в ходе конкурсного производства, считает АСВ.