Возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости — и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — сказал премьер-министр, отвечая на вопрос одного из участников беседы, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Премьер-министр признал, что санкции так или иначе влияют на экономику страны. «Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют», — добавил Медведев.

Глава российского правительства также указал, что американские санкции направлены не только против России, подобные санкционные протекционистские меры Вашингтон использует и против Китая, «это, конечно, не нравится китайцам, это никому не нравится, и наша задача всем этим мерам противостоять».