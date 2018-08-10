Санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы побудить ту или иную страну изменить свое поведение в лучшую сторону. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Отвечая на вопрос, чего пытаются добиться США в своей санкционной политике в отношении России, дипломат начала так: «Мы по-разному подходим к каждой стране». «Каждая страна, с которой у нас есть отношения или даже страны, с которыми у нас нет отношений, рассматриваются через свой объектив. Так что, возможно, то, что подходит для одной страны, не обязательно подходит для другой», — уточнила дипломат, имея в виду разную санкционную политику Вашингтона по отношению к той или иной стране.

По словам Науэрт, власти США уверены, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь к обсуждению, попытаться договориться или же побудить те или иные страны «вести себя надлежащим образом». В качестве примера Науэрт привела Северную Корею, указав на то, что именно санкции в итоге привели ее за стол переговоров. «Мы заметили, что санкции очень эффективны во многих случаях во всем мире», — пояснила Науэрт.

«Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес», — продолжила она, подчеркнув, что США и Россия — обе крупные державы. «Поэтому, когда у вас такая ситуация, вы вынуждены разговаривать с другим правительством. И санкции — это способ, которым мы можем попытаться добиться со стороны правительства более надлежащего поведения», — сказала она.