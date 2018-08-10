Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Госдепартамента Хезер Науэрт об использовании инструментов для «улучшения поведения» России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Что же это за набор-то, при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США?» — написала она. Представитель МИДа также сопроводила свой пост 22 эмодзи.

США назвали цель новых санкций против России Санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы побудить ту или иную страну изменить свое поведение в лучшую сторону. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Захарова также добавила, что хотела бы узнать о примерах того, где и как этот «набор» сработал.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила о том, что санкции являются эффективным инструментом, чтобы заставить какую-либо страну изменить свое поведение к лучшему.