Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Госдепартамента Хезер Науэрт об использовании инструментов для «улучшения поведения» России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Что же это за набор-то, при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США?» — написала она. Представитель МИДа также сопроводила свой пост 22 эмодзи.
Санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы побудить ту или иную страну изменить свое поведение в лучшую сторону. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Захарова также добавила, что хотела бы узнать о примерах того, где и как этот «набор» сработал.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила о том, что санкции являются эффективным инструментом, чтобы заставить какую-либо страну изменить свое поведение к лучшему.
Премьер-министр признал, что санкции так или иначе влияют на экономику страны.