Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества бывшего председателя правления банка «Бумеранг» Валерия Сикорского и еще шести руководителей банка на сумму от 11 млн до 1,18 млрд рублей, говорится в определении суда.
Заявление об аресте имущества было направлено в суд в рамках иска о взыскании с экс-руководителей убытков.
Как отметил арбитраж, заявленные АСВ обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчиков направлены на сохранение существующих правоотношений сторон, непринятие заявленных мер способно негативно сказаться на возможности исполнения судебного акта по делу.
Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества череповецкого банка «Бумеранг», проведенной по состоянию на дату открытия конкурсного производства (2 июля 2015 года), выявило там недостачу в размере 4,099 млн рублей. Согласно материалам АСВ, стоимость имущества банка по документам бухгалтерского учета составляет 1 млрд 580,625 млн рублей, а по фактическому наличию — 1 млрд 576,526 млн.
Ранее конкурсный управляющий сообщил, что контролирующими банк лицами осуществлялись действия по выдаче кредитов техническим организациям, чем кредитной организации причинен ущерб. Эти организации не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком.
Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.
Временная администрация по управлению банком «Бумеранг» летом 2015 года выявила факты вывода из банка активов на сумму более 1 млрд рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью, сообщил Центральный банк РФ.