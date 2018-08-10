Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества бывшего председателя правления банка «Бумеранг» Валерия Сикорского и еще шести руководителей банка на сумму от 11 млн до 1,18 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявление об аресте имущества было направлено в суд в рамках иска о взыскании с экс-руководителей убытков.

Как отметил арбитраж, заявленные АСВ обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчиков направлены на сохранение существующих правоотношений сторон, непринятие заявленных мер способно негативно сказаться на возможности исполнения судебного акта по делу.

АСВ выявило в банке «Бумеранг» недостачу в размере 4,1 млн рублей Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества череповецкого банка «Бумеранг», проведенной по состоянию на дату открытия конкурсного производства (2 июля 2015 года), выявило там недостачу в размере 4,099 млн рублей. Согласно материалам АСВ, стоимость имущества банка по документам бухгалтерского учета составляет 1 млрд 580,625 млн рублей, а по фактическому наличию — 1 млрд 576,526 млн.

Ранее конкурсный управляющий сообщил, что контролирующими банк лицами осуществлялись действия по выдаче кредитов техническим организациям, чем кредитной организации причинен ущерб. Эти организации не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Временная администрация по управлению банком «Бумеранг» летом 2015 года выявила факты вывода из банка активов на сумму более 1 млрд рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью, сообщил Центральный банк РФ.