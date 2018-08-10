Россия заблокировала заявку США в комитете Совбеза ООН о введении санкций в отношении банка «Агросоюз», еще нескольких организаций и физического лица по КНДР. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел России.

«Представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна. Отторжение вызывают и ставшие уже нормой «нажимные» методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев «освятить» авторитетом комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции», — считают в МИДе.

США попросили ООН внести в санкционный список по КНДР банк «Агросоюз», две фирмы и банкира Перечень, направленный в Совбез ООН, полностью повторяет список организаций и лиц, в отношении которых ранее были введены санкции Минфином США.

Также отмечается, что новые санкции не только не способствуют восстановлению отношений между Россией и США, но и не соответствуют логике напряженности вокруг КНДР.