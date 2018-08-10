Подольский городской суд 10 августа приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина, обвиняемого в причастности к сомнительным сделкам в «дочке» Deutsche Bank, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Об этом РБК рассказал адвокат Шамсудин Цакаев. По его словам, Фомин не доволен приговором, защита будет его обжаловать.

Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал изданию источник, знакомый с ходом расследования.

СМИ: в выводе 3,26 млрд рублей из Промсбербанка обвиняется его экс-глава Четверо фигурантов уголовного дела о выводе из московского Промсбербанка 3,26 млрд рублей завершили ознакомление с материалами следствия. По версии МВД, хищения организовал бывший председатель правления банка Борис Фомин, скрывшийся за границу, пишет «Коммерсант».

После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие. Мязин был задержан в мае этого года, его обвиняют в хищении 1,2 млрд рублей в одной из кредитных организаций. Уголовное дело в отношении бывшего банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и по ст. 160 (присвоение или растрата) УК России.

В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж. В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги.

Суд продлил арест экс-банкира Мязина по делу о хищении более 1,2 млрд рублей По версии следствия, Мязин совершил два преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

В материалах дела говорится, что руководство Промсбербанка использовало страховую компанию «Оранта», которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов. «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям, учрежденным в странах Прибалтики. «После этого представители компаний взыскивали по истечении срока погашения кредитов с заемщиков деньги через местные суды. Деньги получали за границей», — рассказал изданию источник, знакомый с ходом расследования.

В 2016 году трех фигурантов этого уголовного дела — Зульфию Мусину, Андрея Кибицкого и Алексея Куликова — признали виновными по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Они получили от трех до девяти лет лишения свободы. Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank. По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке.

ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».