Агентство по страхованию вкладов с 13 августа начинает выплату страхового возмещения вкладчикам московского банка «Новое Время». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, размер страховой ответственности агентства составляет 2,7 млн рублей.

Ранее АСВ сообщило, что в связи с незначительным объемом выплат будет выплачивать компенсации без привлечения банка-агента. В сегодняшнем релизе уточняется, что прием заявлений и сами выплаты будут осуществляться в рабочие дни (с понедельника по четверг — с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00) по адресу: Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Заявления и иные необходимые документы можно также отправлять по почте.

Выплаты осуществляются до дня завершения в отношении банка ликвидационных процедур.



У банка «Новое Время» 3 августа была аннулирована лицензия по ходатайству самой кредитной организации.