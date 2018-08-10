Арбитражный суд Москвы на заседании 10 августа объявил резолютивную часть решения о признании Русского Торгового Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Напомним, ЦБ в июне оценил «дыру» в балансе (отрицательную разницу между активами и обязательствами) банка в 4,4 млрд рублей.

Лицензия у банка была отозвана 20 апреля этого года. «Бизнес-модель банка носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имели признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности», — говорилось в сообщении ЦБ.

Кроме того, регулятор увидел признаки недобросовестного поведения руководства и собственников банка, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.



В начале лета стало известно об иске Русского Торгового Банка и одного из его акционеров — АО «Русинвестактив» с требованием признать недействительным отзыв лицензии.