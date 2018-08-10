Временная администрация якутского банка «Таатта», назначенная в связи с отзывом его лицензии 5 июля этого года, в ходе обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка осуществлены операции с признаками хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Банка России.

Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ, уточняют в Центробанке.

Также ЦБ сообщает о направлении 24 июля в Арбитражный суд Республики Саха (Якутии) заявления о признании банка «Таатта» банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Выявлены нарушения при учете вкладов в московском офисе банка «Таатта» АСВ проводит личный прием граждан, обратившихся с заявлениями о несогласии с размером страховки, для выяснения обстоятельств заключения договоров вклада.

В конце июля Агентство по страхованию вкладов сообщило о выявлении существенных нарушений порядка учета обязательств банка по вкладам, оформленным в его столичном офисе в преддверии отзыва лицензии, а также признаков хищения из кассы указанного офиса денежных средств. До этого ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавал, что представители банка «Таатта» заявили в полицию о выявленной в ходе ревизии в офисе в Красносельском районе Москвы недостаче в размере 569 млн рублей, 35 тыс. долларов и 1 тыс. евро.



Вскоре после отзыва лицензии стало известно, что в Якутии по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за проведения банком «Таатта» сомнительных операций по выводу средств.