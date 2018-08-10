Временная администрация банка «Воронеж», который лишился лицензии 15 июня текущего года, в ходе обследования его финансового состояния выявила совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов посредством осуществления сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества. Ущерб оценивается более чем в 7,6 млрд рублей, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

«Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — указывают в Центробанке.

Также в Банке России напомнили, что 13 июля он направил в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 29 августа.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж» В результате проведения банком «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера.

Ранее в августе ЦБ представил отчет, согласно которому «дыра» в балансе (отрицательная разница между активами и обязательствами) банка «Воронеж» составляет 3,67 млрд рублей. Арбитражный суд Воронежской области приостановил производство по заявлению ЦБ о принудительной ликвидации банка.

Объясняя отзыв лицензии, ЦБ отмечал, что «в результате проведения АО «Банк «Воронеж» «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне текущего года АО «Банк «Воронеж» осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».



ЦБ также рассказал, что неоднократно применял в отношении банка «Воронеж» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.