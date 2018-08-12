Сербия никогда не станет участвовать в антироссийской истерии и вводить против России санкции. Об этом в ходе двусторонней встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на Армейских международных играх заявил глава Минобороны республики Александар Вулин.



«Как вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации и никогда не будем страной, которая плохо говорит и думает о России», — подчеркнул он.

Вулин добавил, что Россия и Сербия «были друзьями в самые трудные времена, будут и в лучшие».