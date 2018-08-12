Граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае расширения санкций США, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы на телеканале «Россия 1».



«Никаких проблем, даже если санкции будут введены, никаких проблем для валютных счетов или рублевых счетов у граждан не будет. Потому что Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение. Резервов достаточно у Центрального банка. Рублевой ликвидности тоже предостаточно. Поэтому даже в случае, если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет», — сказал Силуанов.

На прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.