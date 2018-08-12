Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность введения очередных санкций США в случае, если не будут выполнены выдвинутые США условия, напомнив, что ОЗХО подтвердила, что процесс химразоружения РФ завершен.



В беседе с журналистами он отметил, что, по заявлениям Вашингтона, в течение трех месяцев после введения первого пакета санкций Россия должна выступить с некоторой гарантией, что не будет более себя так вести и согласится, чтобы международные инспекторы посещали по требованию российские химические предприятия.

«В рамках ОЗХО мы уже как три года получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершен. Примерно в те же сроки, что и мы, то же должны были сделать и Соединенные Штаты. Они опять попросили о переносе — теперь до начала 20-х годов, так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — сказал Лавров.

«Мы не закрываем свои предприятия от инспекции, они посетили все, что хотели посетить, и пришли к такому выводу, о котором я только что сказал», — заявил он.

На этой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за «использования Россией химоружия в Солсбери». Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу с 22 августа, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. В Госдепе подчеркнули, что если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй раунд санкций.

В этом случае речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете авиакомпании «Аэрофлот» летать в США, а также сокращении до минимума взаимной торговли.

Дата 22 августа объясняется тем, что именно в этот день сообщение о первом пакете санкций будет опубликовано в федеральном регистре США.

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — «категорически неприемлемой». Как заявил премьер Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.