Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что возможное введение санкций США будет «неприятным, но не смертельным» для российской экономики. Об этом он сказал в воскресенье в эфире программы на телеканале «Россия 1».



«Это, конечно, неприятно, но несмертельно», — оценил он готовящиеся санкции со стороны США. Силуанов пояснил, что российская экономика в последние годы адаптировалась «к санкционным последствиям, которые мы видим уже не один год». Так, по его словам, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.

Глава Минфина также отметил, что ослабление рубля на фоне санкций США может привести к росту инфляции до 3%, но ее уровень останется в целевом коридоре ЦБ.

Хроника падения биржевого курса рубля 9 августа В четверг на Московской бирже продолжилось начавшееся накануне падение курса российской валюты.

Он отметил, что информация о готовящихся новых санкциях США уже сказалась на курсе рубля, и это может привести к росту инфляции. «Действительно, мы видим, что это может сказаться на инфляции», — сказал первый вице-премьер.

«В конце концов [инфляция] может подрасти до 3%, может быть, чуть больше. Но все равно инфляция останется в пределах того коридора целевого, который определили правительство и ЦБ. Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем», — пояснил Силуанов, указав, что при сохранении курсовых соотношений влияние санкций на инфляцию Минфин РФ оценивает приблизительно в 0,5 процентного пункта.