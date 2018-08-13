Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления скандально известного Витас Банка Наталье Городковой. Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас Банка было выведено свыше 1 млрд рублей. Суд приговорил Городкову к пяти годам колонии, пишет «Коммерсант».



Уголовное дело в отношении Натальи Городковой суд рассматривал около года. Она обвинялась в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступная группа, как установили сначала следствие, а затем суд, сложилась в Витас Банке после того, как Городкова заняла пост председателя правления, Василий Баринов возглавил совет директоров (позже он приобрел 14,5% долей ООО и стал акционером банка), а советником предправления был назначен Георгий Заремба. Последний, кроме того, внес вклад в уставный фонд ООО «ФК «Радуга»», став владельцем 0,0164% этой компании, чьи счета были размещены в Витас Банке.

Преступный план по хищению денежных средств кредитного учреждения у трех банковских топ-менеджеров и их неустановленных сообщников, говорится в материалах расследования, сложился «не позднее 31 мая 2012 года», а своего рода средством для совершения преступления должны были стать эмитированные Минфином СССР облигации внутреннего выигрышного займа 1982 года, получившие в народе название «брежневские».

Глава Витас Банка пойдет под суд за хищение 1 млрд рублей под видом покупки «брежневского» займа В Бабушкинский суд Москвы передано уголовное дело бывшего председателя правления скандально известного Витас Банка Натальи Городковой. Она обвиняется в хищении у банка почти 1 млрд рублей под видом покупки облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, которые также называют «брежневским» займом. Эти сделки наряду с выдачей ничем не обеспеченных кредитов стали причиной банкротства Витас Банка в 2012 году, пишет «Коммерсант».

Как отмечается в приговоре, злоумышленники намеревались осуществить хищение средств банка под видом операций с этими ценными бумагами, хотя им заведомо было известно, что «брежневские» облигации фактически ничего не стоят, поскольку расчет их базовой цены не проводился и никакие данные по этому вопросу не публиковались ни регулятором, ни какими-либо госорганами. Дело в том, что, в соответствии с законодательством, государственные ценные бумаги СССР переводятся в государственные целевые долговые обязательства РФ постановлением правительства, действие которого тогда было приостановлено.

Как говорится в материалах суда, общая сумма похищенных средств превысила 1,3 млрд рублей.



Наталья Городкова в суде вину отрицала. Суд, однако, счел, что ее вина доказана, и приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, при этом учитывая и время, проведенное ею под стражей, с 2016 года.