Верховный суд Республики Татарстан до 16 ноября продлил домашний арест бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Лосева.

«Мусин останется под домашним арестом до 16 ноября», — сказала Лосева.

Общая сумма ущерба по уголовным делам в отношении обвиняемого оценивается в 50 млрд рублей. В ходе расследования дела следствием были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что они связаны с хищением средств Татфондбанка посредством вывода залогового имущества по нескольким кредитным договорам на сумму свыше 18 млрд рублей.

По версии следствия, в декабре 2016 года Мусин и неустановленные лица из числа сотрудников кредитной организации, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Весна» по кредитным договорам с Татфондбанком путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму свыше 1,2 млрд рублей и соглашения о расторжении договора о залоге акций. При этом на момент вывода залогового имущества задолженность «Весны» по кредитным договорам с Татфондбанком составила более 674 млн рублей.