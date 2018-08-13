Банк ВТБ готов принять участие в реализации согласованного с департаментом Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) плана по выходу En+ из-под санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.

В понедельник FT со ссылкой на источники сообщила, что En+ представила в Минфин США финальную версию плана для выхода из-под санкций, предусматривающую сокращение доли Олега Дерипаски в компании ниже 45% с текущих почти 70% в основном за счет передачи акций банку ВТБ.

СМИ: Олег Дерипаска попытается снять санкции со своих активов с помощью ВТБ По информации Financial Times, власти США еще не одобрили предложение.



«Банк ВТБ приветствует любое решение, которое позволит вывести En+ из-под санкций США, и готов принять участие в реализации плана, согласованного с OFAС», — сообщили в ВТБ.

Доля ВТБ в En+ сейчас составляет 9,6%.