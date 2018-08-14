Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества шести бывших руководителей Метробанка на общую сумму 6,2 млрд рублей.

Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в суд в рамках иска о взыскании с экс-руководства убытков.

В результате проверки обстоятельств банкротства было установлено, что руководителями банка совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, сообщило АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения руководителей Метробанка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Арбитражный суд Москвы 28 июля 2015 года признал финучреждение банкротом.