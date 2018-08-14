Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 87 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 66,93 рубля, курс евро понизился на 85 копеек до 76,48 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта укрепляется благодаря некоторой стабилизации на развивающихся площадках, отмечают эксперты. Агрессивная распродажа турецкой лиры, негативно отразившаяся на всех рынках, закончилась. Во вторник лира торгуется со скромным понижением к доллару, оставаясь при этом в центре внимания инвесторов. Это может принести локальное облегчение и российской валюте, которая накануне замедлила падение благодаря приостановке интервенций Минфина в рамках бюджетного правила, поясняет аналитик «Инстафорекcа» Игорь Ковалев.

«Если «турецкая напряженность» будет идти на спад, а российские власти — поддерживать рубль, курс валюты может стабилизироваться, но понижательные риски никуда не денутся из-за сохраняющейся напряженности и неопределенности в контексте новых американских санкций», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, в краткосрочной перспективе доллар может продолжить плавную коррекцию под отметкой 68 рублей, хотя не исключены периодические всплески покупок.

Впрочем, аналитик «Альпари» Владислав Антонов допускает, что ослабление рубля может затянуться до конца года.

«США делают все (санкции, повышение тарифов), чтобы дестабилизировать развивающиеся рынки. В связи с этим давление на рубль сохранится. «Медвежья» фаза может затянуться до конца года», — поясняет эксперт. Кроме того, инвесторы продолжают распродавать ОФЗ, а баррель нефти марки Brent стоит в районе 72,8 доллара.

Во время налоговых периодов можно будет увидеть краткосрочные укрепления отечественной валюты, полагает аналитик, но только в рамках коррекции.

«Пара USD/RUB протестирует психологический уровень 70 рублей в ближайшее время», — уверен эксперт. По паре EUR/RUB он ждет роста до 80 рублей. «Когда начнется восстановление пары EUR/USD, рост ускорится до 83,75 рубля», — заключает Антонов.