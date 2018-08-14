Кремль никак не реагирует на публикацию в США законопроекта о санкциях, но в России продолжают следить за ситуацией и считают, что меры ограничительного характера не сулят ничего хорошего для двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На законопроекты мы не реагируем. Мы очень внимательно отслеживаем. Наша позиция хорошо известна, она не изменяется в отношении этих мер ограничительного характера. Ничего хорошего для двусторонних отношений это не сулит», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ответе России на публикацию в США законопроекта о новых санкциях в отношении РФ.

Администрация США ранее объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал Госдеп.

Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Российский МИД заявил, что санкции США в отношении РФ на основании безосновательных обвинений в якобы «использовании химоружия» представляют угрозу целостности Конвенции по запрещению химоружия, наносят ущерб авторитету ОЗХО. В ведомстве отметили, что любые попытки поставить под сомнение соблюдение Россией обязательств в этой сфере неприемлемы и недопустимы.