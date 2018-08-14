«Дыра» в балансе якутского банка «Таатта», то есть отрицательная разница между его активами и обязательствами, составляет порядка 4,603 млрд рублей, свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком РФ во вторник, 14 августа.

Так, активы банка на дату отзыва его лицензии (5 июля текущего года) с учетом результатов обследования его финансового состояния оцениваются чуть менее чем в 3,577 млрд рублей, в то время как в бухгалтерском балансе банка на отчетную дату значится 9,52 млрд рублей активов. В частности, оценка чистой ссудной задолженности уменьшена с 2,284 млрд до 1,178 млрд рублей, а оценка имеющихся денежных средств — с 4,908 млрд до примерно 71 млн.

Как сообщал ЦБ на прошлой неделе, временная администрация банка «Таатта» в ходе обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка были осуществлены операции с признаками хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей. До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что представители банка «Таатта» заявили в полицию о выявленной в ходе ревизии в офисе в Красносельском районе Москвы недостаче в размере 569 млн рублей, 35 тыс. долларов и 1 тыс. евро.

ЦБ подозревает должностных лиц банка «Таатта» в хищении 4,2 млрд рублей Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Обязательства банка «Таатта» составляют около 8,18 млрд рублей. Из этой суммы на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится порядка 6,143 млрд рублей, в том числе на средства физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, — 5,177 млрд.

Агентство по страхованию вкладов оценило сумму выплат вкладчикам по страховому случаю банка «Таатта» в 4,4 млрд рублей. При этом в конце июля АСВ сообщило о выявлении существенных нарушений порядка учета обязательств банка по вкладам, оформленным в его столичном офисе в преддверии отзыва лицензии.



Ранее стало известно, что Арбитражный суд Республики Саха (Якутии) 21 августа должен рассмотреть заявление ЦБ о признании банка «Таатта» банкротом.

