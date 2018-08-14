Текст законопроекта о резком ужесточении санкций США в отношении России, внесенный группой сенаторов 2 августа, опубликован во вторник на сайте конгресса США, передает ТАСС.

Законопроект S.3336 носит название «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».

Американские сенаторы 2 августа внесли в конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Также речь идет о «запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации».

Автором является сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».