Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества девяти ранее контролирующих Академический Русский Банк лиц на сумму 360,3 млн рублей.

АСВ обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 19 апреля. Тогда суд отклонил заявление о принятии обеспечительных мер, отметив, что «доводы конкурсного управляющего носят предположительный характер, при этом доказательств, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности, не представлено».

Требование об аресте имущества было заявлено в рамках иска АСВ о взыскании этой суммы с бывших руководителей банка.

В ходе проверки обстоятельств банкротства, проведенной АСВ (конкурсный управляющий), были выявлены признаки преднамеренного банкротства банка.

​АСВ намерено взыскать с экс-руководства Академического Русского Банк​а ​360,3 млн рублей В результате бездействия контролирующих банк лиц произошло существенное ухудшение финансового положения финучреждения, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

По информации управляющего, с 20 февраля 2013 года до даты отзыва лицензии (29 января 2015 года) банк предоставлял кредиты техническим юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, а также осуществлял формирование технической ссудной задолженности физических лиц. Кроме того, руководители организации не принимали мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований.

В результате указанных действий девяти контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения кредитной организации, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, отметило АСВ.

Указанные обстоятельства являются, по мнению управляющего, основанием для привлечения ранее контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.