«Дыра» в балансе самарского Газбанка, чья лицензия была отозвана 11 июля этого года, превышает 4,4 млрд рублей, свидетельствует опубликованный в среду в «Вестнике Банка России» отчет о финансовом состоянии кредитной организации.

Так, оценка размера активов банка по результатам обследования была уменьшена с 24,23 млрд рублей, значащихся в его балансе на дату отзыва лицензии, до 17,423 млрд (в том числе оценка чистой ссудной задолженности — с 17,059 млрд до 11,072 млрд).

Оценка обязательств банка, напротив, была немного увеличена — с 21,78 млрд до 21,866 млрд рублей (за счет статьи «резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон»). В общей сумме около 20,81 млрд рублей составляют средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том числе 18,145 млрд — средства физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами банка достигает почти 4,443 млрд рублей (в отчете эта сумма проходит по статье «всего источников собственных средств» по результатам обследования).

Агентство по страхованию вкладов ранее оценило свою ответственность по страховому случаю Газбанка в сумму около 17,8 млрд рублей. На 7 августа было выплачено 16,1 млрд рублей — 90% общего объема страховки.

Вкладчики Газбанка получили 90% общего объема страховки Расчеты осуществляются с 23 июля через Сбербанк.

Данные «Вестника» также указывают на отрицательную разницу в 1,198 млрд рублей между активами (более 3,086 млрд по результатам обследования) и обязательствами (чуть менее 4,285 млрд) столичного Мосуралбанка на дату отзыва лицензии (22 июня 2018-го). Оценка активов была снижена по сравнению с показателем в балансе банка (4,861 млрд) за счет уменьшения оценки чистой ссудной задолженности с 2,392 млрд до 1,117 млрд рублей.

Отметим, что в графе «всего источников собственных средств» для Мосуралбанка по итогам обследования значится та же сумма (положительная), что и в его балансе, — около 76,6 млн рублей. Эта цифра складывается из средств акционеров банка в размере 960 млн, средств резервного фонда в 32,5 млн, нераспределенной прибыли прошлых лет в 75,6 млн и убытка за отчетный период в 991,5 млн рублей.

Вкладчикам Мосуралбанка сейчас выплачивается 3,2 млрд рублей страхового возмещения. Согласно данным «Вестника», в общей сложности на средства обычных вкладчиков и ИП приходится около 3,326 млрд рублей из совокупного объема средств клиентов банка, не являющихся кредитными организациями, в 4,118 млрд.



Накануне стало известно, что Мосуралбанк через суд оспаривает отзыв своей лицензии.