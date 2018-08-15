Агентству по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в Пробизнесбанке (лишен лицензии 12 августа 2015-го, признан банкротом 27 октября того же года), не удалось в судах добиться отмены его сделки по отчуждению акций Банка24.ру, следует из сообщения АСВ, опубликованного в среду, 15 августа.

АСВ в качестве конкурсного управляющего Пробизнесбанком 24 ноября 2017 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительной сделки по отчуждению акций ОАО «Банк24.ру». «Определением Арбитражного суда Москвы от 6 июня 2018 года в удовлетворении заявления конкурсного управляющего банком отказано. Постановлением девятого Арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 13 августа 2018 года, указанное определение Арбитражного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба банка — без удовлетворения», — сообщает конкурсный управляющий.

Подробная информация о самой сделке по отчуждению акций Банка24.ру в сообщении АСВ не приводится.

Напомним, что Пробизнесбанк был санатором екатеринбургского Банка24.ру, обратившегося осенью 2008 года за помощью к АСВ и ЦБ на фоне дефицита ликвидности. В начале 2009 года Пробизнесбанк консолидировал 99,5% акций Банка24.ру и владел им напрямую, а с конца декабря 2013 года контролировал свою долю опосредованно. Как поясняли в Банке24.ру, реорганизация была проведена в рамках запланированного выделения новаторских бизнесов группы «Лайф», головным банком которой был Пробизнесбанк, в параллельную последнему холдинговую структуру. Впоследствии Банк24.ру имел две ключевые группы акционеров: это были бенефициарные собственники банковской группы «Лайф» (совокупно 57,13%) и вошедшие в капитал инвестиционные фонды во главе с East Capital (совокупно 41,07%). По данным Банки.ру, на момент отзыва лицензии у Банка24.ру (16 сентября 2014 года) его бенефициарными владельцами выступали Сергей Леонтьев (29,42%), Александр Железняк (11,29%), Эльдар Бикмаев (11,05%), Эдуард Пантелеев (5,37%), а также инвестфонды East Capital (19,68%), RenFin (7,13%), Blue Crest (7,84%), Argo Group (6,42%).

В материале «Коммерсанта» от ноября 2016 года об аресте имущества Банка24.ру на сумму около 1 млрд рублей в рамках расследования растраты в Пробизнесбанке указывалось, что за несколько месяцев до этого бывший председатель совета директоров Банка24.ру Эдуард Пантелеев представил в АСВ документы, согласно которым кредитное учреждение принадлежит ему. Поскольку банк полностью расплатился с кредиторами в рамках процедуры принудительной ликвидации, Пантелеев требовал возвратить ему оставшееся имущество. Газета же указывала, что основанием для ареста имущества стали подозрения следствия, что Банк24.ру находится под контролем совладельцев Пробизнесбанка — его бывшего президента Сергея Леонтьева и экс-предправления Александра Железняка, а значит, и его активы могли быть приобретены на средства, украденные у вкладчиков.



На прошлой неделе стало известно, что АСВ подало иск на 68,5 млрд рублей к девяти бывшим топ-менеджерам Пробизнесбанка, включая вышеупомянутых Железняка и Бикмаева, которые входили в его совет директоров.

