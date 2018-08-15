Бывший глава Новокузнецкого Муниципального Банка Александр Павлов приговорен к девяти годам колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере). Об этом сообщается в пресс-релизе управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Следствием и судом было установлено, что с декабря 2012-го по декабрь 2013 года директор Новокузнецкого Муниципального Банка, действуя в интересах крупной строительной организации, учредителем которой был его отец, выступил гарантом по кредитным обязательствам компании. Когда она перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списывали денежные средства со счетов Новокузнецкого Муниципального Банка. Сумма списанных средств составила более 3 млрд рублей.

Суд взыскал более 3,3 млрд рублей с экс-руководства Новокузнецкого Муниципального Банка Арбитраж частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего НМБ в лице Агентства по страхованию вкладов.

Вкладчики не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, в связи с чем они обратились с заявлением в следственные органы.

Также в ходе расследования установлено, что злоумышленник и начальник отдела по обслуживанию ВИП-клиентов без ведома вкладчиков переводили денежные средства на счета аффилированных фирм. В результате таким способом они похитили со счетов клиентов более 1 млрд рублей.

Отмечается, что злоумышленник препятствовал следствию, ссылаясь на состояние здоровья. В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что он может принимать участие в следственных действиях.

В счет возмещения ущерба был наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе не принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити Молл», оценочная стоимость которого по заключению экспертов составила около 5 млрд рублей.

Иски о возмещении материального ущерба выделены в отдельное производство и будут рассмотрены в гражданском порядке, отмечает пресс-служба СК.