В результате обследования финансового состояния Русского Торгового Банка были выявлены признаки вывода активов на сумму более 1,7 млрд рублей, сообщается в материалах Центрального банка.

«В действиях руководства банка установлены признаки вывода активов на сумму более 1,7 млрд рублей посредством кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение, а также заключения сделки по продаже недвижимого имущества контрагенту, имеющему сомнительную платежеспособность, с отсрочкой платежа», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что перед отзывом лицензии на осуществление банковских операций, руководство банка осуществляло операции, направленные на замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с причинением ущерба кредитной организации в размере более 2,5 млрд рублей.

«Дыра» в балансе банка составила около 4,4 млрд рублей. Стоимость активов банка не превышает 2,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 7 млрд рублей.

Центробанк отозвал лицензию у Русского Торгового Банка 20 апреля 2018 года. «Бизнес-модель банка носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имели признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — отмечали в пресс-службе ЦБ.

Арбитражный суд Москвы 10 августа 2018 года признал банк банкротом. Конкурсным управляющим было назначено Агентство по страхованию вкладов.