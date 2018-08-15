Временная администрация ОФК Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 16 апреля 2018 года, выявила операции по выводу активов финучреждения с совокупным ущербом не менее 11,3 млрд рублей, следует из сообщения пресс-службы Банка России.

В частности, выявлены операции по выводу активов посредством кредитования банком компаний с сомнительной платежеспособностью, в том числе аффилированных с его собственниками, с причинением кредитной организации ущерба на сумму более 8 млрд рублей.

Кроме того, временная администрация выявила в действиях должностных лиц банка признаки деяний, направленных на вывод активов посредством предоставления банковских гарантий компаниям, в том числе возглавляемым сотрудниками банка (ущерб оценивается не менее чем в 3,3 млрд рублей), а также путем заключения факторинговых договоров с компаниями, аффилированными с собственниками банка.

Информация об осуществленных должностными лицами и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Также в ЦБ напоминают, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 11,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 28,7 млрд. Решением Арбитражного суда Москвы от 6 августа 2018 года ОФК Банк признан банкротом.