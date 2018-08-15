Бывший владелец национализированного правительством пятого по величине литовского коммерческого банка Snoras Владимир Антонов признался в хищении средств из банка «Советский», передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Обвиняемый Антонов признал свою вину полностью, заключил досудебное соглашение», — сказал следователь ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Тенишев на заседании о продлении меры пресечения в Выборгском районном суде.

‪По версии следствия, в 2015 году Антонов и несколько руководителей банка «Советский» разработали план, направленный на хищение денег этого финансового учреждения. Реализуя преступный план, в помещении банка от имени компании «Сервис», созданной в целях совершения преступления через подставных лиц, организовали заключение ничем не обеспеченного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн рублей с процентной ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября 2018 года. Соучастники, получив деньги, похитили их, считают следователи. Антонову достались 15 млн рублей, десять из которых он уже вернул.

‪Уголовное дело о хищениях расследуется не только в Петербурге, но и в Москве и Челябинске. Ранее ТАСС сообщал, что Антонова разыскивали в Литве по делу о растрате чужого имущества в особо крупном размере.

Как сообщила позже, 16 августа, газета «Коммерсант», Выборгский райсуд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить ходатайство следствия об освобождении Владимира Антонова из СИЗО и направлении под домашний арест, несмотря на заключение Антоновым досудебного соглашения, признание им вины и дачу показаний против предполагаемого подельника — бывшего главы совета директоров банка «Советский» Владимира Митрушина, находящегося в международном розыске. Защита Антонова сообщила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда.