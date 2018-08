Минфин США ввел новые санкции по КНДР против гражданина России Василия Колчанова и портовой компании «Профинет», в которой он является генеральным директором. Об этом сообщается в пресс-релизе американского ведомства.

«Профинет» предоставляет услуги по погрузке, бункеровке, поставке и выгрузке судов в российских портах «Находка», «Восточный», во Владивостоке и Славянке. Отмечается, что российская компания «предоставляла портовые услуги не менее шести раз для судов под флагом КНДР, в том числе находящихся под санкциями».

Отмечается, что Колчанов лично участвовал в сделках, связанных с Северной Кореей, и напрямую взаимодействовал с представителями КНДР в России.

Также санкции были введены в отношении двух китайских компаний — логиста Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co., Ltd. и ее сингапурского филиала SINSMS Pte. Ltd. Компании совместно работали над поставками табачной и алкогольной продукции по поддельным отгрузочным документам.

Ранее Минфин США также ввел санкции в отношении российского банка «Агросоюз».