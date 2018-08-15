Экономическая полиция в среду опрашивает сотрудников и изымает документы в бизнес-центре «Престиж» недалеко от петербургского аэропорта Пулково, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о хищениях в банке «Советский», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Изымают документы, общаются с работниками. (Оперативные мероприятия) связаны с уголовным делом о хищениях в банке», — сказал собеседник агентства.
По данным региональных СМИ, бизнес-центр стал активом кредитной организации около шести лет назад.
Экс-акционер Snoras Владимир Антонов признался в хищениях из банка «Советский»
По версии следствия, в 2015 году Антонов и несколько руководителей банка «Советский» разработали план, направленный на хищение денег этого финансового учреждения.