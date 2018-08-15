Экономическая полиция в среду опрашивает сотрудников и изымает документы в бизнес-центре «Престиж» недалеко от петербургского аэропорта Пулково, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о хищениях в банке «Советский», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Изымают документы, общаются с работниками. (Оперативные мероприятия) связаны с уголовным делом о хищениях в банке», — сказал собеседник агентства.

По данным региональных СМИ, бизнес-центр стал активом кредитной организации около шести лет назад.