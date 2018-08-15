Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения иск комитета по строительству города к лишенному лицензии банку «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банк) на сумму 4,89 млрд рублей. Банк выдавал банковскую гарантию генеральному подрядчику завершения строительства стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове компании «Метрострой», сообщается в картотеке арбитражных дел в среду.

«Оставить без рассмотрения», — сказано в резолютивной части определения. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.

Как следует из материалов суда, комитет требовал с банка 4,89 млрд рублей. В качестве третьего лица был привлечен «Метрострой», который был генеральным подрядчиком завершения строительства стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове и для которого банк выдал банковскую гарантию.

В комитете по строительству ТАСС уточнили, что ранее решили пойти с суд в связи с тем, что «Метрострой» несвоевременно сдал работы по контрактам, связанным со стадионом. «Указанные контракты были обеспечены банковскими гарантиями, выданными ОФК Банком, поэтому подача иска в том числе связана с отзывом лицензии у банка 16 апреля. Размер иска определен исходя из условий контрактов с компанией «Метрострой» и банковских гарантий ОФК Банка. До подачи иска претензионный порядок был соблюден комитетом по строительству», — сказали в пресс-службе ведомства.